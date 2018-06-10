إيطاليا تهدد بغلق الطريق أمام سفن إنقاذ المهاجرين

هدد وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، بمنع سفن إنقاذ المهاجرين من الوصول إلى موانئ بلاده في حال رفضت مالطا استقبال مئات من المهاجرين أنقذتهم منظمة غير حكومية.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فقد وجه سالفيني رسالة إلى السلطات المالطية قال فيها إنه سيكون "مضطرا إلى إغلاق موانئ إيطاليا" في حال لم يتم السماح لـ629 مهاجرا أنقذتهم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" بالرسو في فاليتا في مالطا.

ووصفت الرسالة فاليتا بـ"الميناء الأكثر أمانا"، ما يعني أن على المركب الرسو فيها، وذلك وفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الداخلية الإيطالية قولها إنها لا تزال تحاول تأكيد توجيه الرسالة.

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ومن جانبه، قال ناطق باسم الحكومة المالطية إن فاليتا "لم تتلق أي اتصال من سالفيني بعد" لكن "مالطا ليست الجهة المنسقة ولا المعنية" بعملية الإنقاذ.

وأوضح المتحدث المالطي إن عملية الإنقاذ جرت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية وتحت إشراف مركز الإنقاذ والتنسيق في روما، ما يعني أن مالطا غير ملزمة قانونا باستقبال المهاجرين.

وذكرت "إس أو إس ميديتيرانيه" أن طاقم السفينة "أكواريوس" لا يزال في البحر بانتظار التعليمات، مضيفة أن هدف المنظمة الوحيد هو "إيصال الأشخاص الذين أنقذناهم في ظروف صعبة بالأمس إلى ميناء آمن".

المصدر: أ ف ب