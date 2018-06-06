تونس.. ارتفاع عدد ضحايا حادثة غرق مركب للمهاجرين بسواحل قرقنة

أفادت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا غرق المركب الذي كان يقل قبل أيام مهاجرين غير شرعيين وغرق قرب سواحل جزيرة قرقنة شرقي تونس، ارتفع إلى 68.

وذكرت الوزارة في بيان أن عمليات البحث عن المفقودين في حادث الغرق تواصلت صباح الأربعاء من قبل وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني والحماية المدنية والديوانة التونسية وقد أسفرت عن انتشال 5 جثث، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث من قبل الوحدات المذكورة.

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وتمكنت قوات الحرس البحري وخفر السواحل الثلاثاء من انتشال 15 جثة أخرى من بينها جثث 3 أفارقة والبقية جثث لضحايا تونسيين، بحسب ما أفاد مصدر من وزارة الدفاع الوطني.

وأفادت الداخلية الاثنين بأنه قد تم إنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب.

يذكر أن حادثة غرق مركب على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، جدّت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).

وحسب روايات بعض الناجين من حادثة الغرق فإن 200 شخص كانوا على متن المركب لحظة غرقه.

المصدر: وكالات