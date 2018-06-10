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اليابان تحتج على ربط روسيا جزر الكوريل بشبكة اتصالاتها

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اليابان تحتج على ربط روسيا جزر الكوريل بشبكة اتصالاتها
Reuters Yuri Maltsev
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نشرت صحيفة Sankei نص احتجاج قدمته وزارة الخارجية اليابانية لروسيا على مباشرة الجانب الروسي في تمديد خطوط ألياف ضوئية خاصة بالاتصالات إلى جزر الكوريل التي تطالب بها اليابان روسيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن هذا المشروع الكبير المتعلق بالبنية التحتية في الجزر، لا يتوافق مع وجهة نظر طوكيو تجاه الأرض المتنازع عليها مع روسيا.

من جهتها، أخطرت روسيا إدارة الأمن البحري الياباني ببدء العمل على ربط الكوريل بباقي الأراضي الروسية، وذكرت شركة Rostelecom الروسية للاتصالات، أنها ستنتهي من ربط جزر الكوريل بشبكة الاتصالات الروسية مع حلول 2019.

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المصدر: برافدا رو

ادوارد سافين

 

 

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