إيطاليا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا وتؤيد عودتها إلى G7

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن جهود وتوجهات بلاده من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن تأييده لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عودة روسيا إلى G7.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع: "فيما يخص روسيا، موقفنا واضح نحن لا نغيره من يوم لآخر .. ورفع العقوبات لا يمكن تحقيقه في يوم واحد.. لكننا نعمل وسنعمل من أجل رفع العقوبات".

وأضاف كونتي: "بالطبع هذه العقوبات مرتبطة باتفاقات مينسك التي يجب تنفيذها، لذا لا يمكن إزالة العقوبات خلال يوم واحد، ولكننا سنعمل فى هذا الاتجاه".

وتابع كونتي: "قلت لشركائنا الأوروبيين إنني آمل أن تحظى روسيا مرة أخرى بمكان في اجتماع المائدة المستديرة لمجموعة الثماني"، موضحا أن مشاركة روسيا فيها ستساهم في "جمعهم" وإمكانية معالجة عدد من القضايا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن روسيا تلعب دورا رئيسيا في العديد من الأحداث الدولية.

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تصريحات كونتي جاءت بعد إصدار دول مجموعة G7 بيانا ختاميا مشتركا في نهاية أعمال قمتها في كندا، أعرب فيه زعماء هذه الدول عن استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا، وربطوا رفع العقوبات بتنفيذ روسيا لاتفاقات مينسك حول التسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر أمس في مؤتمر صحفي في كندا، عن رغبته في بناء علاقات استراتيجية مع روسيا من أجل "تصحيح أخطاء الماضي" معتبرا أنه من المهم بناء علاقات وثيقة مع روسيا للقضاء على مشكلات عديدة.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة عن ثقته بأن عودة روسيا إلى مجموعة G7 ستكون مفيدة للجميع، مؤكدا أن بعض أعضاء المجموعة أبدوا دعمهم للفكرة.

المصدر: إنترفاكس