ترامب يدعو من جديد لعودة روسيا إلى G7

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن عودة روسيا إلى مجموعة G7 ستكون مفيدة للجميع، مؤكدا أن بعض أعضاء المجموعة أبدوا دعمهم للفكرة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أجراه في مدينة كيبيك الكندية التي تستضيف حاليا قمة مجموعة السبعة الكبار أن G8 هي صيغة أكثر فعالية من G7، مشيرا إلى أنه لم يناقش بعد هذا المقترح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبشأن الملف الإيراني، قال ترامب إن الدول المجموعة لا تزال متمسكة بمهمة ردع "طموحات إيران النووية"، فضلا عن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة "من ينشر تلك الأيديولوجيات القاتلة".

وعند تحدثه عن القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة أعلن ترامب أنه سيتوجه إلى سنغافورة "بمهمة سلام"، مؤكدا بالقول: "أثمن عاليا جهود كوريا الشمالية لإعداد القمة" المقررة في 12 يونيو.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيحتاج إلى دقيقة واحد فقط لتحديد مدى جدية نوايا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإذا أدرك أن كيم غير جدي فلن "يضيع وقته" لمواصلة المفاوضات.

المصدر: وكالات