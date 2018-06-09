احتراق معدات عسكرية أمريكية في الجو خلال إنزالها في لاتفيا

أفادت وكالة leta اللاتفية، باحتراق معدات عسكرية خلال تدريبات إنزال جوي للقوات نفذها الجيش الأمريكي في إطار مناورات "Swift Response 18" في لاتفيا.

ونقلت الوكالة عن ميريتو سينكيفيستين ممثلة وزارة الدفاع في لاتفيا قولها إن أحدا لم يصب في الحادث.

وأوضحت أنه استخدمت في عملية الإنزال التي نفذت فوق ساحة التدريب في مقاطعة أدازي، 8 طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 لإنزال المعدات العسكرية وأكثر من 500 جندي من الفرقة الـ82 الجوية.

وأشارت إلى أن الفرقة الأمريكية قدمت من ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، للمشاركة في مناورات "Swift Response 18".

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وقالت الناطقة اللاتفية، إن النار اشتعلت في إحدى وسائل النقل أثناء هبوطها.

يذكر أن المناورات "Swift Response 18" الدولية، هي دوريات سنوية تجرى في أوروبا بقيادة فرقة أمريكية محمولة جوا.

وتستمر المناورات لهذا العام في لاتفيا منذ الـ7 وحتى الـ15 من يونيو بمشاركة حوالي 2.3 ألف جندي من سبع دول في حلف الأطلسي وشركاء الناتو، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيطاليا وبريطانيا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

المصدر: تاس