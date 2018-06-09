 
مباشر

خبيرة أرصاد جوية أوكرانية: لا ذنب لروسيا في عدم هطول المطر في كييف!

أخبار العالم

خبيرة أرصاد جوية أوكرانية: لا ذنب لروسيا في عدم هطول المطر في كييف!
AFP
كييف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcjt

أكدت خبيرة الأرصاد الجوية الأوكرانية ناتاليا ديدينكو أن عدم هطول المطر في ضواحي العاصمة كييف لا دخل له مطلقا بوجود "مؤامرة من علماء المناخ الروس".

وكتبت خبيرة الطقس الأوكرانية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول: "سأخيب آمال مؤيدي نظرية السلاح المناخي الروسي الذي يجفف الأمطار فوق كييف، منذ الأمس كل مؤشرات التنبؤ بسقوط المطر وعدت بشكل مضمون بهطوله على كييف".

واستطردت الخبيرة تخاطب مواطنيها: "أما اليوم فالخرائط والرسوم البيانية التي تم تدقيقها تظهر أن الجبهة الجوية التي تحمل المطر إلى أوكرانيا لن تطال العاصمة. من المستبعد تماما أن تكون مؤامرة علماء المناخ الروس قد نفذت في يوم واحد فقط، مع الألمان والأمريكيين والبريطانيين والكثير من خبراء الأرصاد الجوية الأوروبيين".

المصدر:نوفوستي

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا