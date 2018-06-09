خبيرة أرصاد جوية أوكرانية: لا ذنب لروسيا في عدم هطول المطر في كييف!

أكدت خبيرة الأرصاد الجوية الأوكرانية ناتاليا ديدينكو أن عدم هطول المطر في ضواحي العاصمة كييف لا دخل له مطلقا بوجود "مؤامرة من علماء المناخ الروس".

وكتبت خبيرة الطقس الأوكرانية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول: "سأخيب آمال مؤيدي نظرية السلاح المناخي الروسي الذي يجفف الأمطار فوق كييف، منذ الأمس كل مؤشرات التنبؤ بسقوط المطر وعدت بشكل مضمون بهطوله على كييف".

واستطردت الخبيرة تخاطب مواطنيها: "أما اليوم فالخرائط والرسوم البيانية التي تم تدقيقها تظهر أن الجبهة الجوية التي تحمل المطر إلى أوكرانيا لن تطال العاصمة. من المستبعد تماما أن تكون مؤامرة علماء المناخ الروس قد نفذت في يوم واحد فقط، مع الألمان والأمريكيين والبريطانيين والكثير من خبراء الأرصاد الجوية الأوروبيين".

المصدر:نوفوستي

محمد الطاهر