الحكومة الماليزية تمنع الوزراء من قبول الهدايا

كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع "ذي ستار أون لاين" الماليزي، أن مهاتير، استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: "لا يمكن قبول الوزراء شيء آخر، وإلا فإن معطي الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ".

Dr M: No more gifts for ministers, but flowers are okayhttps://t.co/FzFqjchgzfpic.twitter.com/DyI1z8j7yD — The Star (@staronline) June 8, 2018

وأدى مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية، رئيسا لوزراء ماليزيا في مايو الماضي، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة، وأصبح بذلك سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال البلاد عام 1957.

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وماليزيا دولة "ملكية دستورية"، يتم اختيار الملك كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك، يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى بين الأعوام "1981-2003".

المصدر: وكالات