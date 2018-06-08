سلاح الجو الأمريكي يوقف العمل بالقاذفة بي- 1

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن سلاح الجو التابع للولايات المتحدة سيوقف العمل بالقاذفات الثقيلة بي-1 لمراجعة إجراءات السلامة فيها.

وجاء قرار الإيقاف يوم الخميس الماضي، عقب تحقيقات في هبوط اضطراري حدث في ميدلاند في ولاية تكساس مطلع شهر مايو الماضي.

وقال المسؤولون: إن "طاقم القاذفة المكون من 4 طيارين اضطروا للهبوط بطائرتهم بعد حالة طوارئ أثناء التحليق"، علما أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان، إنه "خلال التحقيق كشف عن مشكلة في مكونات مقعد القيادة المقذوف استدعت توقيف العمل، ومع حل هذه المسائل ستعاود الطائرات التحليق".

وأعلن سلاح الجو الأمريكي في مايو الماضي، إيقاف العمل بكافة الوحدات في أسطوله ليوم واحد لمراجعة إجراءات السلامة بعد سلسلة من الحوادث الدامية تعرضت لها طائراته.

المصدر: أ ف ب