إيطاليا مستعدة لبحث وضع جزيرة القرم

نقلت صحيفة Il Giornale، عن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، قوله إن بلاده مستعدة لبحث وضع جزيرة القرم.

وفي معرض رده على سؤال من الصحفيين حول صفة القرم قال سالفيني: "ها هو وزير الخارجية، ولا أريد أن أقوم بعمله لكننا سنقوم بمناقشة كل شيء".

إضافة إلى ذلك، اعترف نائب رئيس الوزراء الإيطالي بأن روما ستستخدم حق "الفيتو"، ضد تمديد العقوبات الأوروبية المتعلقة بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وستناقش هذه القضية في مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الـ 23 من يونيو الجاري.

وأعرب سالفيني، عن ثقته بأن التهديد الحقيقي للناتو يأتي من إفريقيا وليس من جانب روسيا.

وقال: "بما أننا من أعضاء الحلف، فنرغب أن يقوم بحمايتنا من المخاطر الحقيقية القادمة من الجنوب وليس من خطر وهمي من الشرق".

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وتدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الأزمة السياسية التي عصفت بأوكرانيا عام 2014. وبعد عودة القرم إلى روسيا، اتهمت الدول الغربية، موسكو بانتهاك معايير القانون الدولي وفرضت ضدها عقوبات. وهو ما دفع روسيا لفرض عقوبات جوابية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين