إيران تطالب الغرب بالتعويض

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع بلاده بتعويض إيران وبلا قيد أو شرط عن الأضرار الناجمة عن انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وكتب ظريف في رسالة وجهها لنظرائه في دول الاتفاق: "أكتب هذه الرسالة إليكم بهدف إطلاعكم على آخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل، والنهج المتمرد وغير المشروع والمستفز للإدارة الأمريكية الهادف للقضاء على هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ".

وأضاف: "على أعضاء المجتمع الدولي الوقوف في وجه غطرسة واشنطن وتنصلها من القانون. بقاء الاتفاق النووي مرهون بتقديم سائر الأطراف والشركاء التجاريين ضمانات تعويض إيران عن أضرارها".

وأعتبر ظريف خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، أنه يمثل ذروة محاولاتها لانتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن الاتفاق يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم على أساس الالتزامات المتبادلة لجميع الأطراف.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا إلى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الإيراني بشكل كامل.

المصدر: فارس نيوز