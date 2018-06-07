إسرائيل تهدد بإلغاء "يوروفيجن" في حال لم تنظم في القدس

هددت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، بإلغاء استضافة بلادها لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية العام المقبل، في حال لم تنظم في القدس بسبب اعتبارات سياسية.

وقالت ريغيف لهيئة البث العام "كان": "سأوصي الحكومة بأنه إذا لم يتم إجراء اليوروفيجن في القدس، فلن يكون من الصواب استضافة المسابقة".

وأضافت، "ستكلف هذه المسابقة إسرائيل 50 مليون شيقل (14 مليون دولار)، وهي تهدف إلى تسويق الدولة. لذلك فأنا شخصيا أقول إنه إذا لم تنظم المسابقة في القدس، لن يكون من الصواب استثمار كل هذه الأموال العامة".

وزيرة الثقافة: إسرائيل ستستضيف ’يوروفيجن 2019’ في القدس أو لن تستضيفها على الإطلاق https://t.co/LDUYAT3KIfpic.twitter.com/AzBfitEUjs — Times of Israel AR (@TimesofIsraelAR) ٧ يونيو ٢٠١٨

وتابعت: "لدولة إسرائيل هناك عاصمة واسمها القدس، ولا يجب أن نخجل من ذلك".

وتأتي تهديدات ريغيف بعد أيام قليلة من إلغاء منتخب الأرجنتين لكرة القدم مباراة ودية كان من المقرر إجراؤها في القدس، بعد حملة فلسطينية منسقة.

وأصرت الوزيرة من حزب "الليكود"، التي تعرضت لانتقادات بسبب قرارها نقل المباراة من حيفا إلى القدس، يوم الأربعاء على أن تهديدات بالعنف وليس الضغوط التي مارسها ناشطون مؤيدون لمقاطعة إسرائيل هي التي دفعت الأرجنتين إلى إلغاء المباراة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خشيته من أن ينذر إلغاء مباراة كرة القدم مع الفريق الأرجنتيني بإلغاء أحداث ثقافية في الدولة اليهودية في المستقبل.

اسرائيل تتخوف من مقاطعة اليوروفيجن 2019, التوقيت الآن هو الأمثل لإطلاق وتوسيع حملات المقاطعة والضغط على دول أخرى ومناشدتها بمقاطعة الحدث السنة القادمة بالأخص بعد احتفالهم بالفوز بنفس اليوم الذي ارتكبوا فيه المجزرة في غزة.#boycotteurovison2019https://t.co/jdWPLCkfAz — BDS48 (@1948BDS) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وفازت إسرائيل بمسابقة "يوروفيجن" الغنائية، التي أجريت في 19 مايو الماضي، مع أغنية Toy للمغنية نيتاع برزيلاي. وبحسب قواعد المسابقة السنوية، تقوم الدولة الفائرة باستضافة المنافسة في العام التالي.

وفي لقاء أجري مؤخرا، أكد المنظمون الأوروبيون لنظرائهم الإسرائيليين أنه إذا تحولت المنافسة لمصدر صراع سياسي، فسيكون هناك احتمال كبير بأن يتم إجراؤها في مكان آخر، وفقا لما ذكرته صحيفة"يديعوت أحرنوت".

وطالب المنظمون الأوروبيون أيضا بأن تقوم مدينتان إسرائيليتان على الأقل بترشيح نفسيهما لاستضافة المسابقة، في تلميح إلى أن القدس ليست خيارهم المفضل، وفقا للتقرير.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"