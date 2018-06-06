البيت الأبيض يطرد موظفة بعد تسرب تعليقها الساخر عن ماكين

أقال البيت الأبيض موظفة لديه بعد أن تعرضت لموجة انتقادات عاصفة بسبب سخريتها "السوداء" حول صحة النائب الجمهوري البارز جون ماكين.

وأكد البيت الأبيض في بيان مقتضب صدر عنه مساء أمس أن مساعدة الاتصالات العامة كيلي سادلير لم تعد تعمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووجدت سادلير نفسها وسط فضيحة هائلة بسبب تصريحها المسرب إلى وسائل الإعلام في مايو الماضي بأن معارضة ماكين الذي يعاني من سرطان الدماغ لترشيح جينا هاسبل لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية CIA ليست مشكلة "لأنه ميت في كل الأحوال".

المصدر: نيويورك تايمز