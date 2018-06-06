صحيفة فرنسية: مكالمة غير ودية بين ماكرون وترامب

ذكرت صحيفة فرنسية، نقلا عن البيت الأبيض الأمريكي، أن الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان "سيئا" للغاية.

وأشارت صحيفة "لو جرنال دي ديمانش" الفرنسية، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، أن زعيمي البلدين، المشهورين بعلاقتهما الطيبة، لم يتمكنا من التوصل إلى لغة مشتركة، عقب القرار الأمريكي وضع حواجز جمركية على استيراد الألمنيوم والصلب من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الصحيفة، أن هذا الأمر سيلقي بظلاله على قمة "السبع الكبار" في كيبك بكندا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض: "ماكرون يعتقد أن بإمكانه الحديث عن كل شيء يدور بخاطره، معتمدا على العلاقة الطيبة التي تربطه بالرئيس الأمريكي، ولكن ترامب لا يتحمل عندما ينتقده أحد بهذا الشكل".

وشددت الصحيفة، على أنه "ليس هناك أي أمر رسمي لحد الآن"، وأن البيان الذي نشره قصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، أكد على أن "ماكرون أخبر ترامب أن العوائق الجمركية التي فرضتها إدارته على استيراد الألمنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي غير قانونية".

وأضاف البيان، "أن الرئيس الفرنسي قال لترامب: إن هذا الأمر خطأ.. وأن رد الاتحاد الأوروبي سيكون قاسيا وبما يتناسب مع حجم الضرر".

ورفضت الولايات المتحدة التوقيع على "اتفاقية باريس" للمناخ في القمة السابقة للـ"سبع الكبار"، والتي عقدت في تاورمينا بإيطاليا، كما رفضت التوقيع على الإعلان العام في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت الأسبوع الماضي في باريس، مبررين أن مبدأ المفاوضات المتعددة الأطراف المستخدمة في المنظمة "بطيء وغير فعال".

المصدر: وكالات