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بالصور.. كوريا الشمالية تزيل منصة اختبار رئيسية لصواريخها الباليستية

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بالصور.. كوريا الشمالية تزيل منصة اختبار رئيسية لصواريخها الباليستية
AFP South Korean Defence Ministry
تجربة صاروخية باليستية في كوريا الشمالية
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أفاد موقع "38North" الأمريكي المختص في شؤون كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ شرعت في أعمال إزالة منصة اختبار رئيسة لصواريخها الباليستية.

ونشر الموقع الذي يعمل خبراؤه على أساس "مركز هنري ستيمسون" بواشنطن اليوم صورا فضائية تظهر أن كوريا الشمالية تزيل البنى التحتية في موقع "إيها-ري" شرقي مدينة كوسونغ، موضحا أن هذا هو الموقع البري الوحيد الذي استخدمته بيونغ يانغ في تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية من طراز "Pukguksong-2".

وأوضح الخبراء أن أعمال إزالة الموقع انطلقت في الأسبوع الثاني من شهر مايو، في أعقاب إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن وقف بيونغ يانغ تجاربها الباليستية والنووية. وأزيلت الأبنية التحتية فيه حتى 19 مايو، حسب الصور المتاحة.

38 North
موقع إيها-ري في أكتوبر 2017
38 North
موقع "إيها-ري" في 19 مايو 2018

المصدر: 38North

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