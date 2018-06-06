بالصور.. كوريا الشمالية تزيل منصة اختبار رئيسية لصواريخها الباليستية

أفاد موقع "38North" الأمريكي المختص في شؤون كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ شرعت في أعمال إزالة منصة اختبار رئيسة لصواريخها الباليستية.

ونشر الموقع الذي يعمل خبراؤه على أساس "مركز هنري ستيمسون" بواشنطن اليوم صورا فضائية تظهر أن كوريا الشمالية تزيل البنى التحتية في موقع "إيها-ري" شرقي مدينة كوسونغ، موضحا أن هذا هو الموقع البري الوحيد الذي استخدمته بيونغ يانغ في تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية من طراز "Pukguksong-2".

وأوضح الخبراء أن أعمال إزالة الموقع انطلقت في الأسبوع الثاني من شهر مايو، في أعقاب إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن وقف بيونغ يانغ تجاربها الباليستية والنووية. وأزيلت الأبنية التحتية فيه حتى 19 مايو، حسب الصور المتاحة.

38 North

38 North

المصدر: 38North