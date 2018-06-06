"قبلة" قد تطيح بالرئيس الفلبيني

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي استعداده للاستقالة من منصبه، بسبب وابل من الانتقادات التي انهالت عليه، بعد تقبيله امرأة أثناء حفل للجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية.

وقال دوتيرتي أثناء موجز صحفي منتصف الليلة الماضية عقب عودته من زيارة رسمية لكوريا الجنوبية: "إذا كان هناك عدد كاف من النساء.. مثلا، إذا وقعت كل النساء الموجودات هنا عريضة تطالب باستقالتي، فسأرحل".

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وسبق لدوتيرتي أن قام بتقبيل امرأة فلبينية متزوجة على شفتيها في بث مباشر أثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأمر الذي أثار غضبا وانتقادات شديدة اللهجة من قبل المدافعين عن حقوق المرأة في الفلبين، الذين وصفوا هذه الحادثة بـ"طريقة منحرفة" لإهانة للنساء.

ودافع دوتيرتي عن تصرفاته هذه، مفسرا إياها "بمجرد استعراض يهدف إلى ترفيه الفلبينيين الحاضرين للقائه".

وأضاف الرئيس الفلبيني أنه عندما كان رئيسا لبلدية دافاو قبل شفاه كل النساء، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك هو أسلوبه الشخصي، والمشكلة تكمن في أن منتقديه لم يعرفوا ذلك.

المصدر: رويترز

ناتاليا أوسمان