سيمونيان تعرض على بوروشنكو مقارعتها باللغة الروسية

عرضت رئيسة تحرير شبكة RT التلفزيونية، ووكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، على رئيس أوكرانيا بيترو بوروشنكو تنظيم مبارزة بينهما يكون السلاح فيها إملاء اللغة الروسية.

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وجاء عرض سيمونيان هذا ردا على الانتقادات التي وجهها السياسي الأوكراني، والتي عبّر عنها في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية.

وكتبت سيمونيان على حسابها في تويتر: "أدعو بوروشينكو إلى مبارزة، السلاح فيها هو كتابة الإملاء باللغة الروسية. فإذا ارتكبت أخطاء أكثر منه، أستقيل على الفور من كل مناصبي، وأعترف بأن شبه جزيرة القرم أوكرانية، وأن روسيا تقصف دونباس، وأنا شخصياً قائدة العالم المخادع".

واقترحت سيمونيان على بوروشينكو إعطاءه أفضلية بـ "إجراء تحليل مورفولوجي لأي ظرف مقترن وصفة محادثة" باللغة الروسية".

وخلال مقابلة مع الرئيس الأوكراني، طلب صحفي يعمل لصحيفة "البايس" الإسبانية من بوروشينكو إبداء رأيه في ستالين، فذكر بوروشينكو على وجه الخصوص، أن سيمونيان، بعد الانتخابات الرئاسية، وصفت فلاديمير بوتين بـ"الزعيم".

وقال بوروشينكو ردا على ذلك: "أعتقد أيضا أن رئيسة تحرير RT تعرف أن مصطلح (الزعيم) باللغة الروسية يعني (فوهرر بالألمانية) وحث على عدم تصديق وسائل الإعلام الروسية".

في المقابل، نصحت سيمونيان الرئيس الأوكراني بتجنب محاولة تعليمها اللغة الروسية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس