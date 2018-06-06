دونيتسك تعتقل مواطنا أردنيا بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

أفادت وزارة الأمن في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، بأن مخابراتها احتجزت مواطنا أردنيا بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن الرجل واسمه خلدون نايف، تم تجنيده من قبل موظفي جهاز الأمن الأوكراني عام 2016، مضيفة أنه قام بجمع معلومات حول مرابطة الوحدات والمعدات العسكرية في أراضي الجمهورية. كما أشارت إلى أن هذه المعلومات استخدمتها المخابرات الأوكرانية لإعداد أعمال إرهابية.

وأعلنت أيضا أن السلطات الأوكرانية كلفت الأردني في الشتاء الماضي بالتجسس على منزل نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين لإعداد عملية لاغتياله.

وأضافت أنها فتحت قضية "تجسس" جنائية في الحادث، مشيرة إلى أن الرجل يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا