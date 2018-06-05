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يلدريم: دولة الأكراد هي تركيا

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يلدريم: دولة الأكراد هي تركيا
Reuters / Umit Bektas
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
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قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء، إن الأمريكيين والأوروبيين توحدوا ويقولون "فلننشئ" دولة للأكراد، مشددا على أن دولة الأكراد هي أراضي الأناضول.

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وأضاف في كلمة أمام تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا: "ليست لدينا مشكلة مع الأكراد فأنتم إخوة لنا، اعتزّوا بقوميتكم الكردية وأفصحوا عن ذلك بفخر".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن الأكراد لديهم مشكلة مع "بي كا كا" الإرهابية، معرجا بالقول إن تلك المنظمة بلاء للأكراد والأتراك وكافة الأبرياء.

وتابع قائلا: "لقد قررنا سويا القضاء على هذا البلاء"، مضيفا أنه لن يكون هناك أي إرهابي "خسيس" في تركيا.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، وتَمَل قَره مُلا أوغلو (عن حزب السعادة)، ودوغو برينجك (عن حزب الوطن)، وميرال أقشنر (عن حزب إيي).

المصدر: الأناضول

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