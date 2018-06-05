إسرائيل تدعو إلى تحالف عسكري دولي ضد إيران

توعد وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بتشكيل تحالف عسكري دولي جديد ضدها يضم تل أبيب والدول الغربية والعربية، إذا لم ترضخ لمطالب واشنطن حول برنامجها النووي.

وشدد كاتس، عضو المجلس الوزاري المصغر، في حديث للإذاعة الإسرائيلية اليوم، على ضرورة أن يرد الغرب، جنبا إلى جنب مع إسرائيل والقوى العربية، بشكل واضح على عودة طهران المتوقعة إلى تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن إعلان طهران عن نيتها تسريع عملية التخصيب يدل على أن حالة من الهلع والذعر تعم صناع القرار في العاصمة الإيرانية.

وأكد الوزير أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، عند انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة "5+1" في عام 2015، بدأت تؤتي ثمارها، قائلا إن أمام طهران خيارين لا ثالث له: إما القبول بالموقف الأمريكي أو الانهيار تحت ثقل الضغوط الاقتصادية.

وجدد كاتس موقف إسرائيل الثابت والذي يقضي بأن الدولة العبرية لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القارة العجوز، وتتصدر قضية إيران أجندة اجتماعاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونظيرته البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: مكان