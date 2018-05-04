السجن المؤبد لمواطنة روسية في فيتنام

أصدرت محكمة مدينة هو شي منه الفيتنامية حكما بالسجن المؤبد على المواطنة الروسية ماريا دابيركا المتهمة بتهريب مخدرات إلى البلاد.

وقال محامي دابيركا، سونكار نور ماغامبيتوف، إنه سيواصل حماية حقوق ومصالح هذه المواطنة الروسية، مضيفا أن المرأة كانت تواجه في البداية عقوبة الإعدام.

وكانت ماريا دابيركا قد اعتقلت في فيتنام في أغسطس عام 2014 بعد أن عثر موظفو الجمارك في هذا البلد على نحو 3 كيلوغرامات من الكوكايين في حقيبتها. ووفقا للقوانين الفيتنامية يعاقب مهربو المخدرات الثقيلة التي يتجاوز وزنها 100 غرام بالإعدام.

وأكد المحامي أن المرأة قامت بنقل هذه الحقيبة بطلب من صديقها من نيجيريا، ولم تعرف شيئا عن وجود المواد المحظورة في داخلها.

المصدر: لينتا

أولغا رودكوفسكايا