ثوران بركان في ولاية هاواي بعد 250 هزة أرضية خلال 24 ساعة

طلبت السلطات الأمريكية من السكان في ولاية هاواي مغادرة منازلهم، بعد ثوران بركان كيلاوا، أمس الخميس، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.

وكتب الدفاع المدني الأمريكي على "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن" "أبخرة وحمما انبعثت من تصدع في منطقة موهالا ستريت"، بينما أوضح مسؤول محلي أن عدد سكان المنطقة المعنية بالأجلاء يقارب الـ10 الآف شخص.

Drone video from above the lava outbreak in Leilani Estates on Hawaii Island shows roads, homes near the path of destruction. MORE: https://t.co/ji6WuCmylOpic.twitter.com/q41ZyD8hix — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 4 mai 2018

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التابعة لمرصد البراكين في هاواي، إلى المكان لتقييم الثوران، الذي بدأ قرابة الساعة 4:45 (2:45 بتوقيت غرينيتش).

وعند الساعة 10:30 أدت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب بركان "بو وو" إلى انهيار صخري وتصدع محتمل لإحدى فوهات البركان.

وقالت السلطات إن المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث "تركيز مميت من ثاني أكسيد الكبريت" في المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان، يمكن أن تقذف صخورا ضخمة وحطاما على مناطق حرجية قريبة.

وصرح حاكم الولاية ديفيد آيج أنه قام بتعبئة الحرس الوطني للأرخبيل، وطلب من السكان الالتزام بتحذيرات هيئة الدفاع المدني.

وفتحت السلطات مركزا محليا لاستقبال السكان المهددين بالخطر، بحسب ما أوردت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي.

¿Vieron los videos del volcán Kilauea en Hawaii? pic.twitter.com/GaTTuyZS9E vía @ABC — Évelyn Linares (@EvelynLinares_) 4 mai 2018

ويأتي ذلك بعد تسجيل 250 هزة أرضية خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ملاحظة نشاط مماثل وانتشار الصهارة تحت الأرض قبل حدوث ثوران بركاني سابق في المنطقة.

وطالبت هيئة الدفاع المدني من السكان، الاستعداد لاحتمال تدفق الحمم الجديدة في أي وقت، حيث تخطط لأسوأ السيناريوهات من خلال مراجعة حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، حذر العلماء من قرب انفجار بركان كيلاوا، أحد 5 براكين في أكبر جزر الولايات المتحدة، الذي أصبح أكثر نشاطا خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد الهزات الأرضية بشكل قياسي وانهيار فوهة البركان.

#BREAKING: Lava outbreak triggers evacuations in Big Island's Leilani Estates

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ImageS: Ikaika Marzo, Andrew Hara#HINews#HNNpic.twitter.com/e6CaFl2ron — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 4 mai 2018

#Sentinel1#InSAR result for Apr 19-May 1 (6 pm local) from #Kilauea shows deformation due to ongoing magmatic intrusion. Magma withdrawn from middle East Rift Zone and intruded beneath lower East Rift Zone. No coincident deflation of summit. Update: https://t.co/sfajMPjR8Zpic.twitter.com/szjuyk2b5D — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 2 mai 2018

المصدر: وكالات