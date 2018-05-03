حريق في مستودع للذخيرة في أوكرانيا (فيديو)

أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة خاركوف الأوكرانية بأن حريقا اندلع في مستودع للذخيرة يقع في مدينة بالاكليا .

ونقلت قناة "112 أوكرانيا" عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن سبب الحادث يعود إلى دهس دبابة الإطفاء عبوة ناسفة.

وقالت: "تدل المعلومات على أن دبابة الإطفاء داست أثناء قيامها بالأعمال التقنية على عبوة ناسفة مجهولة المصدر، ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق أدى إلى انفجارات جديدة".

لكن رئيس دائرة الاتصالات في الأركان الأوكرانية، بوغدان سينيك، أعلن في حديثه للقناة أنه لا تتوفر لديه أي معلومات حول دعس الدبابة على عبوة ناسفة.

وكان مستودع الذخيرة بمدينة بالاكليا وهو الأكبر في أوكرانيا قد تضررا جراء حريق آخر وقع فيه في مارس العام الماضي. واستمر الحريق آنذاك يومين مسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا