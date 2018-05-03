مادورو يسخر من عدم الاعتراف الغربي بالانتخابات في بلاده

علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسخرية على التصريحات الغربية حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في فنزويلا هذا الشهر.

وقال مادورو أمام تجمع لأنصاره في مدينة لا غوايرا بضواحي العاصمة كراكاس: "إذن يعتزمون عدم الاعتراف بمادورو حول العالم. اللعنة عليهم، هل يجب أن أهتم بذلك؟ عليهم اللعنة ، هل يجب أن أهتم بما تقوله أوروبا وواشنطن؟".

ووعد مادورو أنصاره بأن كل مواطن يدلي بصوته ويعرض "بطاقة الوطن" الضرورية للاستفادة من بعض البرامج التموينية، سيحصل على "مكافأة جيدة".

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 20 مايو الجاري، كثفت قوى المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات حملتها ودعواتها للمواطنين لعدم المشاركة في التصويت.

وقالت جماعة "الجبهة العريضة" المعارضة في بيان لها إن "أولئك الذين يشاركون مادورو في مهزلة 20 مايو، بمن فيهم (المرشحان) هنري فالكون وخافيير بيرتوتشي ساهموا في انقسام الوطنيين والديمقراطيين الفنزويليين".

هذا، وقد أعلنت بعض الدول الغربية أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية القادمة في فنزويلا وسط مقاطعتها من قبل معظم قوى المعارضة ومنع اثنين من القياديين البارزين للمعارضة أنريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز من خوض الانتخابات.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف