وفاة فلسطيني واحتجاز مصابين شرق غزة

توفي شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق مدينة غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الشاب أنس شوقي البالغ من العمر 19 عاما، من سكان حي تل الهوا بغزة، توفي متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق مدينة غزة.

وأصيب الشاب في رأسه، وظل في غرف العناية المركزة، إلى أن أعلن عن وفاته.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان اثنان، أحدهما بجراح بالغة، بإطلاق نار إسرائيلي استهدف شبانا قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وتوغلت 4 جرافات عسكرية لعشرات الأمتار لإقامة سياج أمني داخل حدود غزة تمهيدا لمواجهة الجمعة غدا.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أطلقت قوة عسكرية النار على مشتبه فيه حاول المساس بالبنية الأمنية شمال قطاع غزة. لقد تم نقل المشتبه فيه للعلاج ومواصلة التحقيق. تم ضبط سكين وكماشة بحوزته".

المصدر: معا