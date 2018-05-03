نحو 100 قتيل جراء أعاصير رملية شمال الهند

أكد مسؤولون هنود أن 95 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 143 آخرون جراء سلسلة أعاصير رملية اجتاحت ولايتي راجستان وأتر براديش شمال الهند في الأيام الأخيرة.

وأعلنت سلطات ولاية أتر براديش أن قوة الأعاصير التي أسفرت عن اقتلاع أشجار وهدم منازل ورافقتها صاعقة، بلغت ذروتها ليلة أمس الأربعاء في محيط مدينة أغرة، حيث ارتفعت سرعة الرياح إلى 130 كم في الساعة، ولقي هناك 43 شخصا حتفهم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف