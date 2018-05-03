صحيفة: كوريا الشمالية تسمح للاستخبارات الأمريكية بدخول منشآتها النووية للمرة الأولى في التاريخ

نقلت صحيفة "أساهي" اليابانية عن مصادر لم تسمها، أن بيونغ يانغ سمحت لأول مرة في التاريخ، لمراقبين بالدخول إلى منشآت أسلحتها النووية، وهي مستعدة أيضا لتدمير صواريخها العابرة للقارات.

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وتجري الآن مناقشة شروط وأساليب نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية على ضوء التحضير للقمة بين زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية)، كيم جونغ أون، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

ووفقاً للصحيفة، فإن مجموعة من 3 أشخاص، ينتمون لوكالة الاستخبارات الأمريكية الـ"CIA" وأخصائيين نوويين، زاروا كوريا الشمالية في أواخر أبريل الماضي، وبقوا هناك لمدة أسبوع تقريبا.ً وكانت النتيجة موافقة كوريا الشمالية على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإطلاع المراقبين على قدراتها النووية.

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وقالت الصحيفة في الوقت نفسه، إن مسألة توقيت تدمير الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تحصل عليه "في المقابل"، هي الآن في طور المناقشة.

أصبحت مسألة نزع السلاح النووي الكامل، واحدة من أهم بنود الإعلان المشترك لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) وكوريا الجنوبية بعد اجتماع بين زعيمي البلدين كيم جونغ أون، ومون جاي إن، يوم 27 أبريل الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس