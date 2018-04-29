بومبيو: كيم سيضع خطة لنزع السلاح النووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، "مستعد" لوضع خطة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو في حديث لـ"إيه بي سي نيوز"، إنه خلال لقائه مع كيم في بيونغ يانغ في عطلة عيد الفصح بهدف الإعداد للقمة الأمريكية-الكورية، أبدى كيم "استعداده لتقديم خطة من شأنها أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف"، أي نزع السلاح النووي.

وشدد بومبيو على أن بلاده تدرس إمكانية إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ميشيغان السبت، أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي سيعقد في غضون الأسابيع الـ3 أو الـ4 المقبلة.

وقال ترامب بهذا الصدد: "أعتقد أننا سنلتقي مع زعيم كوريا الشمالية في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وسيكون هذا اللقاء مهما جدا".

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وكان ترامب أعلن يوم الـ 18 أبريل الجاري أن وزير خارجيته بومبيو عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، واصفا المحادثات بينهما بالـ "ممتازة".

المصدر: إنترفاكس