ترامب: نحن لا نلعب مع بيونغ يانغ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن "لا تلعب" مع بيونغ يانغ، مضيفا أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقد في غضون الأسابيع الـ3 أو الـ4 المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي أمام تجمع حاشد في ميشيغان أمس: "نحن لا نلعب​​​، والكثير من الأشياء الجيدة تحدث في كوريا الشمالية".

وأضاف ترامب أن منتقديه قالوا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، إن تصرفات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية، وأكد أن الأمر "ليس كذلك، وأن القوة هي التي ستساعدنا في تفادي الحرب".

وتبنى كل من الزعيم الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية بانمونجوم الجمعة إعلان "سلام" مشترك، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل تحقيق رخاء بلديهما المشترك وإعادة توحيدهما على أساس سلمي، لتنتهي بذلك حالة العداء بين الكوريتين والمستمرة منذ 65 عاما.

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وأعلن ترامب في الـ18 من أبريل الجاري أن وزير خارجيته مايك بومبيو عقد لقاء شخصيا مع كيم جونغ أون، ووصف المحادثات بينهما بالـ"ممتازة".

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله