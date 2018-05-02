تحالف سياسي جديد لمواجهة أردوغان في الانتخابات

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن 4 أحزاب سياسية، بينها حزب المعارضة الرئيسي، ستوحد صفوفها لخوض الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو المقبل.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن حزب الشعب الجمهوري العلماني سيوحد صفوفه مع حزب "اييي"، والذي أسس مؤخرا، وكذلك مع حزب "السعادة" المحافظ إلى جانب الحزب الديمقراطي.

وقال مصدر في حزب الشعب الجمهوري، إن "المحادثات بين الأحزاب قائمة قبيل توقيع التحالف المنتظر على الاتفاق الخميس المقبل"، فيما انتقدت الحكومة التحرك، ورأى فيه نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ "تحالفا أشبه بالزواج القسري".

ولا يضم التحالف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان حاليا، ويقبع عدد من كبار مسؤوليه خلف القضبان.

وكانت زعيمة حزب "ايي" ميرال اكسينير وغيرها من مسؤولي الحزب أعضاء في حزب العمل القومي، لكنهم انشقوا عنه إثر تقرب زعيمه دولت بهجلي من أردوغان.

وتقدمت اكسينير رسميا السبت بطلبها الترشح إلى الرئاسة.

وسيكشف كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي يوم الجمعة المقبل عن مرشحيهما لمنافسة أردوغان.

المصدر: أ ف ب