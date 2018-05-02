كاردشيان تتوسط لجدتها لدى ترامب

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الممثلة كيم كارداشيان تتواصل مع مسؤولين بالبيت الأبيض، من ضمنهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، من أجل إصدار العفو عن جدتها السجينة أليس ماري جونسون.

ووفقا لـ "يلي ميل" البريطانية، فإن كيم تعمل منذ شهور على إصدار عفو عن جدتها التي تقضي حكما بالسجن المؤبد، دون السماح بالإفراج المشروط عنها، عام 1997، بتهمة غسل الأموال وحيازة المخدرات.

وكانت كاردشيان قد وكلت في وقت سابق محاميها الشخصي برفع قضية يلتمس فيها الإفراج المشروط عن جدتها البالغة من العمر 62 عاما، وقدمت كاردشيان أوراق القضية لمكتب ترامب للاطلاع عليها.

وعملت جونسون كوسيط بين تجار المخدرات لنقل رسائلهم، ولكنها ادعت أنها لم تبع المخدرات أبدا، خلال عملها، وفي عام 1993 أُلقي القبض عليها مع 14 آخرين وهي متلبسة بعملية لتسليم المخدرات مقابل النقود.

المصدر: "ديلي ميل"

علي الخطايبة