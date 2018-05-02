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30 إصابة في زلزال جنوب غربي إيران

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30 إصابة في زلزال جنوب غربي إيران
Reuters Ako Rasheed
إيران- صورة أرشيفية
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أصيب 30 شخصا في مدينة ياسوج جنوب غربي إيران بمنطقة بوير أحمد في مقاطعة سي سخت التي ضربها زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الزلزال وقع الساعة 8:38 صباحا على عمق 8 كيلومترات. ولم تتحدث الوكالة عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.

بينما أفاد مراسلنا في طهران أن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

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وقد شهدت عدة مناطق ومدن إيرانية بينها طهران هزات أرضية في الفترة الأخيرة، كان آخرها زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث توجد محطة "بوشهر" الذرية.

المصدر: "إرنا"

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