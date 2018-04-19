مفاعل "بوشهر" لم يتأثر بالزلزال الذي ضرب جنوبي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث توجد المحطة الذرية "بوشهر".

وقال مدير المحطة محمود الجعفري في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الزلزال لم يسبب أي أضرار للمحطة، وأنها تواصل عملها بشكل اعتيادي.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مصطفى مرتضوي، أن الزلزال وقع عند الساعة 11:04 ظهرا بالتوقيت المحلي (6:34 ت غ) على عمق 18 كيلومترا، وعلى مسافة 3 كيلومترات من مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر.

وقال مرتضوي إنه تم إرسال 4 فرق إغاثة إلى المنطقة بعد دقائق من وقوع الزلزال، مشيرا إلى أن منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وتسبب الزلزال في انهيارات جبلية في محافظة بوشهر.

المصدر: RT + فارس