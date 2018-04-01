زلزال في غرب إيران يسفر عن إصابة 28 شخصا

أصيب 28 شخصا، بجروح نتيجة زلزال ضرب ظهر اليوم مدينة "سربل ذهاب" في محافظة كرمنشاه غرب إيران.

وقال مساعد رئيس لجنة الإنقاذ والإغاثة في الهلال الأحمر بالمحافظة، عادل شفيعي، إن بين الجرحى 15 رجلا و 13 امرأة.

وأضاف، أنه يجري في الوقت الراهن تقييم الأضرار المادية المحتملة في منطقة الزلزال.

وذكرت الأنباء في وقت سابق، أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 6 كلم عن المدينة وعمق 8 كلم.

وفي الـ12 نوفمبر من العام الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.3 ريختر، غرب محافظة كرمانشاه وادى وأدى إلى مصرع أكثر من 600 شخص(غالبيتهم في سربل ذهاب) وإصابة 12 ألف آخرين بجروح وتدمير آلاف المنازل والبيوت في عشرات المدن والقرى.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين