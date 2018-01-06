زلزال يهز مناطق في غرب ايران على الحدود مع العراق

ضرب زلزال بلغت شدته 5،1 على مقياس ريختر مساء اليوم مدينة "سربل ذهاب" في محافظة كرمانشاه غربي إيران قرب الحدود العراقية.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيرني أن الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، مضيفا أن سكان بلدات "كيلان غرب" و"ثلاث باباجاني" و"قصر شيرين" في المنطقة الحدودية شعروا بالزلزال أيضا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب غرب محافظة كرمانشاه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

المصدر: فارس

علي جعفر