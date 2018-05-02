مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار شمالي لندن

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار خارج محطة مترو كوينزبري شمال غربي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بالحضور إلى طريق كمبرلاند الثلاثاء، وعثرت فور حضورها على ثلاثيني جريح خارج محطة مترو كوينزبري، توفي بعد ساعة تقريبا من إصابته.

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وأشارت إلى نقلها شابا آخر مصابا في موقع الحادث إلى المستشفى، لافته إلى أن حالته مستقرة.

المصدر: The Telegraph