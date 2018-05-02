توقيف أكثر من 100 مشاغب خلال عيد العمال في باريس
نقلت مصادر إعلامية عن رئيس شرطة العاصمة الفرنسية ميشال دلبيوش، أن الشرطة أوقفت 102 من المشاركين في أعمال الشغب التي تخللت مسيرة عيد العمال أمس الثلاثاء في باريس.
وذكرت الشرطة أن نحو 1200 ملثم تجمعوا على طريق المسيرة النقابية التي حشدت نحو 20 ألف شخص، ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما تسبب في حدوث أضرار طالت مطعما ومحل سيارات وماكينة بناء.
#MayDay riot in Paris: Masked protesters torch cars, police deploy tear gas (WATCH LIVE) https://t.co/UFdznHfiTn— Ian56 (@Ian56789) May 1, 2018
وأطلق المشاركون في تظاهرة الملثمين، هتافات مثل "الجميع يكرهون الشرطة" و"باريس انهضي".
وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المشاغبين.
Police deploy water cannons during #Paris#May 1 demo https://t.co/5dwAgdhiMdpic.twitter.com/wzFKBHNSfV— RT (@RT_com) May 1, 2018
وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة لما وقع في باريس من شغب، مشيرا إلى أن المسؤولين عن العنف سيتحملون المسؤولية وفق القانون.
المصدر: وكالات
متري سعيد