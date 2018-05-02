تقرير أمريكي: تراجع عديد قوات الأمن الأفغانية بـ11% خلال عام

أكد تقرير حكومي أمريكي أن تعداد قوات الأمن الأفغانية تراجع بنسبة11 % خلال العام المنصرم، وذلك بالتوازي مع توسيع حركة "طالبان" رقعة سيطرتها في أنحاء البلاد.

وقال مكتب المفتش العام الأمريكي الخاص بإعمار أفغانستان (SIGAR) في تقرير صدر الثلاثاء، إن عدد الأفراد في قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية التي تضم الجيش والقوات الجوية والشرطة بلغ زهاء 296409 أفراد بحلول يناير الماضي، ما يمثل تراجعا ملحوظا بنسبة 10.6 ٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من 2017.

ومن اللافت أن العدد الحالي أقل بكثير من القوة المصرح بها لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية وهو 334 ألف فرد.

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وأضاف التقرير أنه بحلول 31 يناير الماضي، وقع 14.5٪ من إجمالي المناطق في البلاد تحت سيطرة المسلحين أو نفوذهم، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء SIGAR بنشر تقاريرها عام 2016، مقابل 56.3٪ من المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة الأفغانية أو نفوذها.

ومنذ أغسطس 2016، "تراجعت سيطرة الحكومة الأفغانية بما يقارب 4%، والاتجاه العام للتمرد هو زيادة السيطرة على السكان"، وإن كان التقرير قد رصد ارتفاع النسبة المئوية للأفغان المتواجدين تحت سيطرة الحكومة أو نفوذها بـ1% بين أكتوبر ويناير الماضيين، لتصل بذلك إلى 65%.

ولم يحدد تقرير SIGAR أسباب الانخفاض الكبير في تعداد القوات الأفغانية، مشيرا إلى أن معدلات الاستنزاف والفرار والفشل في إعادة التجنيد وأسباب هذه المشاكل المستمرة، ظلت سرية بناء على طلب السلطات الأفغانية.

وسبق للمسؤولين العسكريين الأمريكيين أن ذكروا العديد من المشاكل الخطيرة التي ساهمت في تقويض الروح المعنوية للقوات الأفغانية، ومنها الفساد وإساءة المعاملة من كبار القادة وعدم دفع الرواتب، والتوترات العرقية داخل الوحدات وفي مناطق الانتشار، وسجلات الرواتب الزائفة التي تتضمن "الجنود الأشباح"، وسوء الإدارة.

المصدر: وكالات

متري سعيد