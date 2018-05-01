نتنياهو: إسرائيل لا تسعى للحرب مع إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران، وذلك بعد يوم من كشفه عمّا وصفها بأدلة تثبت كذب طهران حيال برنامجها النووي.

وقال نتنياهو في حديث لقناة "سي.إن.إن"، ردا على سؤال عمّا إذا كانت إسرائيل مستعدة للحرب مع إيران: "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

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وأكد نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في تل أبيب بأن لدى إسرائيل "نسخا دقيقة" لعشرات آلاف الوثائق الإيرانية الأصلية التي حصلت عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة ومذهلة في عالم الاستخبارات".

وحسب نتنياهو، فإن هذه الوثائق سواء الورقية منها أو الرقمية، "دليل قاطع وجديد على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".

المصدر: رويترز+ وكالات