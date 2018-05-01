تايبيه تتهم بكين باستمالة الدومينيكان عبر استثماراتها

اتهمت تايوان الصين بتقديم حزمة استثمارات وقروض بقيمة 3 مليارات دولار إلى جمهورية الدومينيكان لاستمالتها وإقناعها بقطع العلاقات مع تايبيه.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخارجية التايوانية قوله: "معلوماتنا الأولية تشير إلى أن الصين عرضت على الدومينيكان حزمة مساعدات ومعونة مالية بما لا يقل عن 3.1 مليار دولار، خصصت 400 مليون دولار منها لشق طريق سريع، و1.6 مليار لمشاريع البنية التحتية، و300 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز الطبيعي".

وأعلنت الدومينيكان رسميا الثلاثاء إقامة علاقات دبلوماسية مع بكين، وقطع علاقاتها مع تايبيه.

وسارعت تايوان إلى الإعراب عن "امتعاضها الشديد" لهذه الخطوة، وأعلنت "قطع كل العلاقات" مع الجزيرة الكاريبية ووقف معوناتها إليها، واستدعت دبلوماسييها من الدومينيكان.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو: "رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا تجاهل شراكتنا القائمة منذ فترة طويلة ورغبات شعب جمهورية الدومنيكان ومساعدات التنمية التي قدمتها تايوان على مدى سنوات ليقبل وعودا كاذبة من الصين بالاستثمار والمساعدات".

وأكد أن "قرار الصين المرفوض استخدام دبلوماسية الدولارات لتحويل حلفاء تايوان الدبلوماسيين، لن يؤدي إلا إلى دق إسفين بين الشعبين على جانبي مضيق تايوان وتآكل الثقة بينهما وسيلحق الأذى بمشاعر شعب تايوان".

المصدر: وكالات

أحمد باديان