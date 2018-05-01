الدومينيكان تستبدل تايبيه ببكين

أعلنت جمهورية الدومينيكان رسميا إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وقالت حكومة الدومينيكان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "نعلن للأمة الدومينيكانية أننا قررنا إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ونحن على قناعة بأن هذا القرار ذو فائدة كبيرة لبلادنا في المستقبل".

وأشارت إلى أن الاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين أقر رسميا خلال الزيارة التي أجراها وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس أمس الاثنين إلى العاصمة الصينية بكين.

وأضافت أن "التاريخ والواقع الاجتماعي والاقتصادي يحتّمان علينا الآن تغيير مسارنا، وحكومتنا تثق بأن الوضع الجديد الناجم عن هذا القرار سيدار بأكبر قدر ممكن من التوافق والعمل البنّاء".

وأكدت حكومة الدومينيكان إبلاغها تايوان بـ"قطعها العلاقات الدبلوماسية معها"، مشيرة إلى أن "الدومينيكان تعترف بأن هناك صينا واحدة في العالم وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

Reuters Damir Sagolj

من جانبها، سارعت تايوان إلى الإعراب عن "امتعاضها الشديد" لهذه الخطوة، وأعلنت وقف كل برامج المساعدات التي كانت تقدمها للدومينيكان.

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وأعلنت الحكومة التايوانية كذلك، "قطع كل العلاقات" مع الجزيرة الكاريبية، واستدعاء دبلوماسييها من الدومينيكان.

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة بقطع العلاقات مع تايوان، إلا أن واشنطن أقرت قانونا يلزمها بمساعدة تايبيه في الدفاع عن نفسها، فيما واشنطن هي المصدر الرئيس للأسلحة التي تحصل عليها تايوان.

المصدر: وكالات

أحمد باديان