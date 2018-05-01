أول اعتقال بتهمة الإرهاب بعد تعيين وزير الداخلية البريطاني الجديد

قال المكتب الصحفي في سكوتلاند يارد إن الشرطة البريطانية، اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 42 عاما في مدينة فولكستون، للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي.

وأشارت الشرطة إلى أنها تشتبه بعلاقة المتهم بجماعات إرهابية في سوريا.

وذكرت الشرطة، أن الاعتقال تم منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، وأنه تم نقل المشبوه إلى مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا.

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وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم اعتقال شخصين في شمال إنجلترا، يشتبه بتحضيرهما لهجوم إرهابي، في أول عملية اعتقال بتهم الإرهاب، منذ تعيين ساجد جاويد وزيرا لداخلية بريطانيا مؤخرا.

المصدر: russian.rt

ادوارد سافين