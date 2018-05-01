جون كيلي: لم أصف ترامب بـ"الأبله"

كذّب كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، أنباء نشرتها قناة NBC الأمريكية وأكدت فيها أن كيلي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الأبله" في أكثر من محفل.

وقال كيلي في بيان عن البيت الأبيض الثلاثاء: "أنا وترامب نتمتع بعلاقة قوية وصريحة بشكل لا يصدق، وترامب يعرف دائما موقفي. أنا وهو على حد سواء نعرف أن هذه القصة محض هراء".

واعتبر كيلي أن ما نشر ليس إلا "محاولة أخرى مثيرة للشفقة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس ترامب وصرف الانتباه عن نجاحات إدارته".

وزعمت قناة NBC الاثنين بأن كيلي وصف ترامب في أكثر من محفل وأمام شهود، بـ"الأبله" لتأكيد صواب وجهة نظره، مضيفة أن "أربعة مسؤولين أكدوا هذا الأمر".

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يذكر أن كيلي ليس أول مسؤول رفيع المستوى يقال عنه إنه يصف ترامب بـ"الأبله"، حيث سبق ونسبت كلمات مماثلة إلى وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، حيث نسب إليه وصف ترامب بالـ"المعتوه".

جدير بالذكر أن كيلي يتولى إدارة برنامج أعمال الرئيس، وهو أعلى موظفي البيت الأبيض رتبة، ويحدد الشخصيات التي ستقابل الرئيس.

المصدر: The Guardian