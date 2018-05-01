واشنطن تعد بإعادة العلم الروسي لإصحابه

وعدت الخارجية الأمريكية بأن العلم الروسي الذي أنزلته عن مقر إقامة القنصل العام الروسي في مدينة سياتل شرقي الولايات المتحدة، سيتم تسليمه للسفارة الروسية في واشنطن.

وأوضح مسؤول في الوزارة أمس الاثنين، أن السلطات الأمريكية قررت إنزال العلم لفقدان المبنى صفته الدبلوماسية، بعد أن أصدرت واشنطن قرارا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل اعتبارا من 1 أبريل الماضي.

وقال المسؤول إن العلم الذي تركه الدبلوماسيون الروس يرفرف فوق المبنى لدى مغادرته، تم إنزاله "باحترام" السبت الماضي.

وفي وقت سابق وصفت السفارة الروسية في واشنطن تصرف السلطات الأمريكية بـ "المرفوض" وطالبت بإعادة العلم الروسي إلى مكانه، باعتبار مقر القنصل العام ملكية روسية تتمتع بالحصانة.

#КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВА

Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.https://t.co/XMLxG8CvXIpic.twitter.com/jqzVWzVced — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 30, 2018

يذكر أن الحكومة الأمريكية قررت إغلاق القنصلية الروسية، إضافة وطرد 60 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته مطلع مارس الماضي.

واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الاعتداء على سكريبال، فيما رفضت روسيا هذا الاتهام، ووصفته بالباطل والاستفزازي.

المصدر: وكالات

متري سعيد