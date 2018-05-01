واشنطن تنوي استخدام مروحيات روسية في تدريب قواتها

أفادت صحيفة Marine Times، بأن قوات مشاة البحرية الأمريكية، تنوي استخدام مروحيات روسية من طراز "مي-24" أو "مي-17"خلال مناورات عسكرية منتظرة.

وقالت الصحيفة، إن قيادة التدريب لتشكيلات قوات مشاة البحرية الأمريكية طلبت من البنتاغون، توفير هذه المروحيات الروسية، لتلعب دور الخصم المحتمل خلال التدريبات.

ونقلت الصحيفة عن قيادة مشاة البحرية: "تشكل هذه المروحيات الضاربة، بفضل حجمها وسقف تحليقها الجوي وقدراتها الدفاعية المحمولة، تهديدا كبيرا للخصم، الأمر الذي يحتم علينا استخدامها قوة معادية مفترضة".

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وتؤكد الصحيفة، أن المروحيات الروسية ستلعب دور الطرف المعتدي وتحاكي الهجمات على الأهداف الجوية والبرية الأمريكية.

وتقول البحرية الأمريكية، إن استخدام هذه المروحيات في التدريب سيساعد بشكل أفضل "على فهم قدرات وعيوب طائرات الهليكوبتر لدى العدو".

ولم تحدد الصحيفة من أين ستحصل الولايات المتحدة على مثل هذه المروحيات ولكنها أشارت إلى وجودها لدى دول "صديقة لواشنطن" مثل أوكرانيا والعراق وأفغانستان.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين