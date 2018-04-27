واشنطن تعتزم بيع مروحيات حربية للبحرين بنحو مليار دولار

وجهت وزارة الدفاع الأمريكية، إخطارا إلى الكونغرس، بشأن عزمها بيع البحرين مروحيات حربية وصواريخ للطائرات بقيمة إجمالية تبلغ 911.4 مليون دولار.

وأكدت الوزارة في بيان وزعته، حول التعاون الدفاعي والأمن، أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تعترض على توريد هذه الأسلحة إلى البحرين.

ووفقا للبيان، فإن البحرين طلبت شراء مروحيات "AH-1Z" الهجومية ومحركين اثنين إضافيين لها و14 صاروخا "AGM-114" من فئة "جور - أرض" و56 صاروخا موجهة بالليزر APKWS II، فضلا عن رادارات، وأنظمة الاتصالات وأنظمة التصويب الملاحي وقطع الغيار الضرورية والمعدات والدعم اللوجستي.

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وأضاف البيان أن "البيع الممكن لهذه الأسلحة، سيسهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما سيساعد على تعزيز أمن شريك هام في المنطقة.. وهذا من شأنه تحسين قدرات البحرين في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

ووفقا للبنتاغون، فإن بيع هذه التسليحات إلى المنامة "لن يؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري في المنطقة".

ويتطلب القانون من وزارة الدفاع الأمريكية إخطار الكونغرس بخطط بيع الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى دول أخرى. ولدى الكونغرس 30 يوما لحجب الصفقة، لكنه نادر الحصول.

المصدر: تاس