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طهران تنفي اتهامات نتانياهو لها بامتلاكها برنامجا نوويا سريا

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طهران تنفي اتهامات نتانياهو لها بامتلاكها برنامجا نوويا سريا
AFP Bryan R. Smith
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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نفت طهران ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل لديها "أدلة قاطعة" على وجود برنامج نووي عسكري سري لدى إيران، واصفة اتهاماته بـ "الادعاءات الكاذبة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إنه "ليس من باب الصدفة أن توقيت هذه الادعاءات الكاذبة المستندة الى معلومات استخباراتية ... هو قبل أيام قليلة من 12 مايو"، في إشارة إلى المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان موقفه من الاتفاق التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وزعم  نتانياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب بأن لدى إسرائيل "نسخا دقيقة" لعشرات آلاف الوثائق الإيرانية الأصلية التي حصلت عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات".

وبحسب نتنياهو، فإن هذه الوثائق سواء الورقية منها أو الرقمية، بمثابة "دليل جديد قاطع على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".

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المصدر: وكالات

علي الخطايبة

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