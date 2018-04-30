كوريا الجنوبية: ترامب يستحق نوبل للسلام

اعتبر مسؤول في ديوان الرئاسة الكوري الجنوبية أن الرئيس مون جيه-إن، يرى أنه من الواجب منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، على جهوده للتسوية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المسؤول الرئاسي الجنوبي، خلال إفادة صحفية لوسائل الإعلام، أن مون صرح في اجتماع لمجلس الوزراء بأن "الرئيس ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام.. ما نحتاجه هو السلام فحسب".

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قمتهما مؤخرا بإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين والعمل نحو "نزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية.

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وفي إطار مساعي التسوية والتطبيع، ذكرت "رويترز"، أن ترامب قد وعد بعقد قمة مع كيم في أواخر مايو أو مطلع يونيو المقبل.

وأكد المسؤول الكوري الجنوبي، أن قمة ترامب وكيم كانت الموضوع الرئيس الذي بحثه كيم ومون خلال قمتهما.

وفي يناير الماضي، قال مون إن ترامب "يستحق أن ينسب له فضل كبير في تنظيم انعقاد قمة الكوريتين.. من الممكن أن يكون ذلك نتاج العقوبات والضغوط التي قادتها الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز