السكك الحديدية الروسية توقف زحف الناتو

تشكل السكك الحديدية في بلدان البلطيق الثلاثة لاتفيا وليتوانيا وإستونيا المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق، عقبة كأداء على طريق زحف الناتو، حيث تعيق تحرك قواته ونقل شحناته وعتاده.

وخرج بهذا الاستنتاج معهد الحرب المعاصرة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، وذكر أن أبعاد السكك الحديدية في أوروبا، تختلف عنها في دول البلطيق حيث تم مدّ كل خطوط السكك الحديدية في الدول الثلاث إبان عضويتها في الاتحاد السوفيتي وكانت تتبع لمعايير ومواصفات السكك السوفيتية.

وأشار المعهد إلى أن هذا الفارق في أبعاد السكك الحديدية لن يسمح لقوات الناتو بالتحرك السريع في أراضي هذه الدول في حال حدوث أي نزاع مع روسيا.

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وأوضح أن القطارات المحملة بالمعدات والإمدادات العسكرية من قواعد الناتو في ألمانيا أو بولندا، ستضطر إلى نقل حمولتها إلى قطارات أخرى تتوافق مع المقاييس السوفيتية، لكي تتمكن من مواصلة السير، أو سيتوجب نقل الحمولات بواسطة الشاحنات، وهو أمر ضعيف الجدوى في معايير حروب الكبار.

وهذا يعني حسب المعهد كذلك، أن الناتو سيفقد في الحالتين الكثير من الوقت الثمين، وسيضطر إلى إشغال عسكرييه عن القتال.

تجدر الإشارة إلى أن السكك السوفيتية، كانت قد مدّت في جميع أنحاء روسيا والاتحاد السوفيتي السابق بعرض يزيد عن عرض السكك العالمي، بهدف حرمان أي عدو محتمل من استغلالها ونقل عتاده بواسطتها إذا ما تسنى له اجتياح الأراضي السوفيتية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين