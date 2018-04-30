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وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

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وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع
Sputnik
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية  لو كان، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، سيزور كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتأتي زيارة الوزير الصيني، بعد فترة قصيرة من قمة الكوريتين التاريخية وتزايد الآمال بانتهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي وترسيخ السلام في المنطقة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في افتتاحية يوم السبت، إن نزع السلاح النووي من شأنه إنهاء العداء بين الكوريتين وإطلاق عهد جديد في التنمية، رغم عدم التوصل إلى خطة محددة لتحقيق هذا الهدف حتى الآن.

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وعقدت صباح الجمعة قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين، تبنى الجانبان في ختامها بيانا تعهدا فيه بالعمل على التطبيع تمهيدا لسلام دائم وعلاقات بناءة، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

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